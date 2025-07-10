«Подделать можно все»: в МВД рассказали о работе мошенников

Кроме того, мошенники маскируют свой номер телефона или IP-адрес под официальный (например, поддержка банка, ЖКХ) с помощью VoIP или поддельных цифровых сертификатов. Это создаёт иллюзию легитимности и снижает подозрения пользователя. Убеждают жертв установить фейковое приложение «Госуслуг», банк или сервис, которое содержит троян и даёт злоумышленнику полный контроль над устройством. Через него воруют данные, банковские данные и могут перехватывать SMS.