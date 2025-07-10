Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «легким заработком» на маркетплейсах

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества, в которых злоумышленники используют маркетплейсы и образы известных людей. Как сообщает РИА Новости, аферисты создают фальшивые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям «легкий заработок» на платформе.
Мошенники привлекают жертв заманчивыми предложениями быстрых денег на маркетплейсе. Для большей убедительности они используют имена известных персон и медийных лиц. Однако вместо обещанного дохода пользователи теряют свои деньги и личные данные, предупреждают в компании.
Специалисты выделили основные признаки мошенничества. В первую очередь это подозрительно выгодные условия сотрудничества, не соответствующие реальным возможностям платформы. Тревожным сигналом также должны стать требования перейти по сторонним ссылкам, внести предоплату или сообщить конфиденциальную информацию.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники активно предлагают гражданам сдать в аренду свои банковские карты и личные кабинеты. Взамен аферисты обещают участие в сделках с криптовалютой и якобы полную юридическую безопасность.