Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «легким заработком» на маркетплейсах

Мошенники привлекают жертв заманчивыми предложениями быстрых денег на маркетплейсе. Для большей убедительности они используют имена известных персон и медийных лиц. Однако вместо обещанного дохода пользователи теряют свои деньги и личные данные, предупреждают в компании.