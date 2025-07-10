Новый глава Минтранса Никитин прибыл на прощание со Старовойтом

На церемонию прощания с экс-губернатором Курской области и бывшим министром транспорта Романом Старовойтом прибыл новый министр транспорта России Андрей Никитин. Об этом стало известно в четверг, 10 июля.
В числе участников траурного мероприятия — вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, а также министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр цифрового развития Максут Шадаев.
Также попрощаться с экс-губернатором Курской области приехали глава Минпромторга Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.
Прощание со Старовойтом началось утром 10 июля. Территория возле Центральной клинической больницы находится под усиленной охраной. На месте дежурит большое количество сотрудников полиции. Посетителей в церемониальный зал пропускают исключительно по спискам.
О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».