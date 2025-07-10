Обнаружение древних русел рек опрокинуло прежние знания о Марсе

«Воду находили на Марсе бесчисленное количество раз и раньше, но что действительно интересно, так это то, что это область, где долгое время мы думали, что нет никаких свидетельств наличия воды, — комментирует один из исследователей Адам Лосекут. — Мы обнаружили, что в этом районе действительно была вода, и она была очень распределена», — добавил он. «Единственным источником воды, который мог бы поддерживать эти реки на такой обширной территории, должны были быть какие-то региональные осадки».