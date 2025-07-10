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Мобильная связь вернулась в заречную часть Нижнего Новгорода

В заречной части Нижнего Новгорода заработал мобильный интернет, о чем сообщили пользователи в соцсетях.

Жители приволжской столицы разделились: одни уже пользуются мобильным интернетом, другие пока вынуждены полагаться на Wi-Fi. Те, кому повезло, делятся информацией о районах и улицах, где им удалось утром 10 июля подключиться к интернету через телефон.

«Автозавод работает», — поделилась Мария.

«В основном, мобильный интернет доступен по всему Нижнему», — отметил Кирилл.

«В Ленинском, в районе Ипподромного, тоже работает», — написала Алина.

Напомним, что перебои с мобильным интернетом в Нижегородской области начались вечером 27 июня. Жалобы поступали не только из областного центра, но и из других городов региона. Власти объяснили отсутствие интернета усилением мер безопасности в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов.