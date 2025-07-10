Помощника машиниста электрички осудили за смерть пассажира, несмотря на просьбы родных погибшего

Помощнику машинисту электрички не дали возможность примириться с родственниками пассажира, погибшего по его вине.
Как стало известно «МК», трагедия произошла в мае прошлого года в Подмосковье, на платформе Снегири Рижского направления. При отправлении электрички помощник машиниста вышел из кабины, чтобы посмотреть, все ли пассажиры закончили высадку и посадку. К сожалению, мужчина был не слишком внимателен и не заметил, что в 10-м вагоне двери зажали пассажира. Он дал сигнал к отправлению, гражданина поволокло по платформе, а потом отшвырнуло на пути. В тяжелом состоянии пассажир был доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Западное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 часть 2 УК («Нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В Истринском суде родственники погибшего выразили готовность примириться с виновным, так как он компенсировал ущерб. Адвокат также попросил ограничиться наказанием в виде штрафа, указав, что его клиент всячески способствовал раскрытию преступления.
Однако судья не согласился с этими доводами. Было отмечено, что помощник машиниста совершил общественно опасное деяние, приведшее к смерти человека, а в такой ситуации примирение между сторонами не может влиять на приговор. Кроме того, адвокат не смог объяснить, какую именно информацию, способствовавшую раскрытию преступления, предоставил подсудимый. В итоге железнодорожника приговорили к 1,5 года условно с годичным испытательным сроком и лишением прав на управление поездами на 1 год.