Помощника машиниста электрички осудили за смерть пассажира, несмотря на просьбы родных погибшего

Как стало известно «МК», трагедия произошла в мае прошлого года в Подмосковье, на платформе Снегири Рижского направления. При отправлении электрички помощник машиниста вышел из кабины, чтобы посмотреть, все ли пассажиры закончили высадку и посадку. К сожалению, мужчина был не слишком внимателен и не заметил, что в 10-м вагоне двери зажали пассажира. Он дал сигнал к отправлению, гражданина поволокло по платформе, а потом отшвырнуло на пути. В тяжелом состоянии пассажир был доставлен в больницу, где вскоре скончался.