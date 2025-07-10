В Самаре 19 июля пройдёт Чемпионат России по гонкам с препятствиями

19 июля на площади Куйбышева в Самаре состоится Чемпионат России по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. Соревнования пройдут на новой комплексной полосе, установленной в этом году в рамках проекта «Самара в движении».
Организатор — региональное отделение Федерации гонок с препятствиями при поддержке Минспорта РФ, правительства Самарской области и администрации города. Спортсменам предстоит преодолеть 11 элементов: наклонные платформы, рукоходы, заборы, баланс и финальный забег на рампу.
Открытие чемпионата — в 9:50, старт забегов на выбывание — ориентировочно в 15:00.
20 июля на этой же площадке пройдёт открытый городской чемпионат по гонкам с препятствиями среди самарцев.
Принять участие могут все желающие от 18 лет — регистрация на сайте orgeo.ru до 14 июля. Для детей и подростков — до 15 июля по ссылке orgeo.ru.
Бесплатные тренировки на полосе доступны ежедневно, актуальное расписание — в группе проекта во ВКонтакте.
Ранее мы рассказали, какие клубы примут участие в Кубке губернатора Самарской области по хоккею.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.