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Утром 10 июля в Ростове-на-Дону вновь пропал мобильный интернет

Жители Ростова пожаловались на перебои в работе мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 июля в Ростове-на-Дону пропал мобильный интернет. Об этом сообщают жители донской столицы.

Некоторые пользователи отмечают проблемы с загрузкой страниц и отправкой сообщений в мессенджерах. Также в отдельных случаях поступили жалобы на очередное изменение цен в приложениях такси во время перебоев мобильного интернета.

Ситуация подтверждается данными на портале сбой.рф. Напомним, мобильная интернет-связь может временно пропадать во время «проведения мер по обеспечению безопасности населения», такое объяснение ранее поступило от властей региона.

К слову, ситуацией с ростом цен на такси во время перебоев интернета уже заинтересовалась Генпрокуратура. Специалисты ведомства проведут масштабную проверку.

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