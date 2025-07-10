Утром 10 июля в Ростове-на-Дону вновь пропал мобильный интернет

Утром 10 июля в Ростове-на-Дону пропал мобильный интернет. Об этом сообщают жители донской столицы.
Некоторые пользователи отмечают проблемы с загрузкой страниц и отправкой сообщений в мессенджерах. Также в отдельных случаях поступили жалобы на очередное изменение цен в приложениях такси во время перебоев мобильного интернета.
Ситуация подтверждается данными на портале сбой.рф. Напомним, мобильная интернет-связь может временно пропадать во время «проведения мер по обеспечению безопасности населения», такое объяснение ранее поступило от властей региона.
К слову, ситуацией с ростом цен на такси во время перебоев интернета уже заинтересовалась Генпрокуратура. Специалисты ведомства проведут масштабную проверку.
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