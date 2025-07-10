В Мелитополе задержаны два агента военной разведки Украины

Срочная новость.
В Мелитополе были задержаны два агента военной разведки Украины, которые собирали данные для противника. Они передавали сведения о местах дислокации состава военной техники ВС России. Об этом сообщает ФСБ.
В Мелитополе были задержаны два агента военной разведки Украины, которые собирали данные для противника. Они передавали сведения о местах дислокации состава военной техники ВС России. Об этом сообщает ФСБ.
Срочная новость.
В Мелитополе были задержаны два агента военной разведки Украины, которые собирали данные для противника. Они передавали сведения о местах дислокации состава военной техники ВС России. Об этом сообщает ФСБ.