Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мелитополе задержаны два агента военной разведки Украины

В Мелитополе были задержаны два агента военной разведки Украины, которые собирали данные для противника. Они передавали сведения о местах дислокации состава военной техники ВС России. Об этом сообщает ФСБ.

Срочная новость.

В Мелитополе были задержаны два агента военной разведки Украины, которые собирали данные для противника. Они передавали сведения о местах дислокации состава военной техники ВС России. Об этом сообщает ФСБ.