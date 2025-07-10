В Калининграде изготовили копию Спасской башни Кремля из янтаря

Специалисты Калининградского янтарного комбината изготовили копию Спасской башни Кремля из янтарной мозаики. Понадобилось около 1.5 тыс фрагментов янтаря, вес изделия составил 9 кг. На работу ушло пять месяцев и 17 кг первосортного матового янтаря.
Как рассказали в пресс-службе янтарного комбината, сувенир разработан к международному янтарному форуму, который проведут на ВДНХ.
Детализация должна поразить: в звоннице 23 миниатюрных колокола, отлитых из латуни и покрытых серебром. Входная дверь в башню выполнена из дуба, а икона Спаса Смоленского над входом нарисована вручную.