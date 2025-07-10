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В Калининграде изготовили копию Спасской башни Кремля из янтаря

Весит необычный сувенир около 9 кг.

Источник: пресс-служба Янтарного комбината

Специалисты Калининградского янтарного комбината изготовили копию Спасской башни Кремля из янтарной мозаики. Понадобилось около 1.5 тыс фрагментов янтаря, вес изделия составил 9 кг. На работу ушло пять месяцев и 17 кг первосортного матового янтаря.

Как рассказали в пресс-службе янтарного комбината, сувенир разработан к международному янтарному форуму, который проведут на ВДНХ.

Детализация должна поразить: в звоннице 23 миниатюрных колокола, отлитых из латуни и покрытых серебром. Входная дверь в башню выполнена из дуба, а икона Спаса Смоленского над входом нарисована вручную.