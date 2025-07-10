Движение временно перекроют на Крылатской улице из-за «Кубка Грома»

Транспортное ведомство призвало водителей быть внимательными и планировать маршрут, учитывая временные ограничения. Кроме того, движение транспорта в районе Университетской площади будет ограничено с 12 по 14 июля из-за проведения фестиваля «Ретрорейс». В период с 00:01 субботы до 10:00 понедельника под перекрытие подпадет участок от улицы Косыгина до пересечения с Университетским проспектом.