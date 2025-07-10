В России запретят усложнять механизмы отказа от онлайн-подписки

Документ вносит поправки в закон «О защите прав потребителей» и призван устранить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи цифровых сервисов. «Теперь сервисы будут обязаны в явной и доступной форме объяснять все условия подписки, а также предоставить пользователю простой и однозначный способ отписаться — с указанием страницы на сайте или в приложении. Законопроект не вводит штрафов, потому что большинство добросовестных компаний уже работают по этим стандартам. Но для тех, кто до сих пор прячется за хитроумными интерфейсами, правила игры изменятся», — пояснил Немкин.