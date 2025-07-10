В башкирском Салавате отремонтировали дорог больше плана

В Салавате сделали ямочный ремонт площадью около 1,5 тыс. кв. м. Благодаря дополнительному вливанию программу дорожного ремонта продолжили, сообщили в муниципалитете.
Так, в неё вошли улицы Карла Маркса, Дзержинского, Фурманова. Уфимская, Школьный переулок. На них ремонт уже закончен. Сейчас работы идут на улице Первомайской у северного въезда в город.
Параллельно продолжается отсыпка в районе Спутник на улицах, где нет твёрдого покрытия — Космической (390 м), Республиканской (1,53 км), Детской (360 м). метров.
Итого, отремонтируют 1,62 км дорог, и до конца года ещё 2,9 км. Дороги делают в два слоя — ПГС в основании и щебень сверху. «Это временное, но эффективное решение позволяет обеспечить проходимость транспорта и снизить уровень пыли», — отметили в мэрии.