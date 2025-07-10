В башкирском Салавате отремонтировали дорог больше плана

Итого, отремонтируют 1,62 км дорог, и до конца года ещё 2,9 км. Дороги делают в два слоя — ПГС в основании и щебень сверху. «Это временное, но эффективное решение позволяет обеспечить проходимость транспорта и снизить уровень пыли», — отметили в мэрии.