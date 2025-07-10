Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре Сбербанк и служба крови договорились о социальном сотрудничестве

В Самаре стартовал новый этап донорского марафона.

В Самаре стартовал новый этап донорского марафона. Региональная служба крови и отделение Сбербанка подписали соглашение о социальном сотрудничестве, направленное на развитие безвозмездного донорства в течение ближайших 10 лет.

Это уже второе соглашение между партнёрами, первое было заключено в 2015 году. За 13 лет совместной работы на площадках компании провели свыше 140 дней донора, в результате чего собрано более 13 500 донаций и 6 500 литров крови, спасшей множество жизней.

В первый день акции после подписания соглашения произошло важное событие: за несколько часов восемь десятков участников сдали почти 38 литров крови. Самарская область активно развивает донорское движение, побуждая сотрудников и жителей региона к добрым поступкам.

Напомним, ранее мы писали, что в Самаре 19 июля пройдет Чемпионат России по гонкам с препятствиями.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.