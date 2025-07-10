Солнцев обсудил с министром просвещения России нацпроекты в Оренбуржье

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве состоялась рабочая встреча с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, где обсудили реализацию национальных проектов в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
По его словам, в области продолжается модернизация образовательной инфраструктуры. В этом году планируется открытие школы на улице Мурманской в Бузулуке и ввод в эксплуатацию школы на улице Гаранькина в Оренбурге. Начали подготовку к строительству школы в селе Ивановка жилого комплекса «Приуралье» и в селе Южный Урал. Эти проекты реализуются по поручению президента России о создании в регионах 150 школ в рамках проекта «Молодежь и дети». Благодаря дополнительной поддержке федерального центра в Оренбуржье появятся еще три образовательных учреждения до 2030 года включительно.
«Сергей Сергеевич (Кравцов — ред.) также отметил нашу работу по проекту “Профессионалитет”. В настоящее время в Оренбуржье работают 14 образовательных кластеров на базе учреждений среднего профессионального образования, два готовятся к открытию в этом году и еще один планируем запустить в следующем», — написал Солнцев в своем телеграм-канале.
Врио губернатора отметил, что Оренбургская область занимает четвертое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров. Все они востребованы у молодежи: 1 сентября почти 11 тысяч студентов начнут обучение по 53 профессиям и специальностям федерального проекта «Профессионалитет».