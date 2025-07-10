Солнцев обсудил с министром просвещения России нацпроекты в Оренбуржье

По его словам, в области продолжается модернизация образовательной инфраструктуры. В этом году планируется открытие школы на улице Мурманской в Бузулуке и ввод в эксплуатацию школы на улице Гаранькина в Оренбурге. Начали подготовку к строительству школы в селе Ивановка жилого комплекса «Приуралье» и в селе Южный Урал. Эти проекты реализуются по поручению президента России о создании в регионах 150 школ в рамках проекта «Молодежь и дети». Благодаря дополнительной поддержке федерального центра в Оренбуржье появятся еще три образовательных учреждения до 2030 года включительно.