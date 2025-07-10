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В Ростове в 40-градусную жару не работает фонтан в Аллее Роз

В Советском районе Ростова не работает фонтан в парке Аллея Роз.

Источник: Городской репортер

Фонтан был открыт 1 июня 2022 года. Ранее существовавший фонтан несколько лет не работал, его демонтировали и сделали новый — светомузыкальный. Фонтан работал этим летом, но затем был закрыт из-за проведения технических работ.

В настоящее время фонтан не работает, никаких работ по его ремонту не проводят. При этом фонтан является единственным освежающим объектом в Аллее роз на большой территории, выложенной плиткой. Еще один фонтан в настоящее время делают в парке Плевене.

Однако его планируют открыть только в конце августа, то есть летом текущего года жители Западного остались без двух больших фонтанов.