Супруги из Красноярска назвали дочь в честь античной героини

Старшие сестры Арисии с нетерпением ждали её появления. Их имена также имеют оригинальное звучание — Клелия и Тиссая. Отец девочек, Игорь, отметил, что они стремятся давать своим дочерям родовые имена: одно в честь бабушки Яны и два — в честь его бабушек.