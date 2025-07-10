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Супруги из Красноярска назвали дочь в честь античной героини

Об этом сообщило краевое Агентство ЗАГС.

Об этом сообщило краевое Агентство ЗАГС.

Семья Астафьевых из Красноярска выбрала для своей новорожденной дочери имя Арисия, что в переводе означает «Принцесса из Афин».

Арисия — это имя персонажа античных мифов и трагедии Жана Расина «Федра». В пьесе она изображена как благородная молодая женщина, потомок царя Афин, которая становится возлюбленной сына Тесея, Ипполита.

Старшие сестры Арисии с нетерпением ждали её появления. Их имена также имеют оригинальное звучание — Клелия и Тиссая. Отец девочек, Игорь, отметил, что они стремятся давать своим дочерям родовые имена: одно в честь бабушки Яны и два — в честь его бабушек.