Супруги из Красноярска назвали дочь в честь античной героини

Об этом сообщило краевое Агентство ЗАГС.
Семья Астафьевых из Красноярска выбрала для своей новорожденной дочери имя Арисия, что в переводе означает «Принцесса из Афин».
Арисия — это имя персонажа античных мифов и трагедии Жана Расина «Федра». В пьесе она изображена как благородная молодая женщина, потомок царя Афин, которая становится возлюбленной сына Тесея, Ипполита.
Старшие сестры Арисии с нетерпением ждали её появления. Их имена также имеют оригинальное звучание — Клелия и Тиссая. Отец девочек, Игорь, отметил, что они стремятся давать своим дочерям родовые имена: одно в честь бабушки Яны и два — в честь его бабушек.