В Иркутской области обеспечен запас препарата эрибулин для онкобольных

— С начала 2025 года в медучреждение уже поступило 600 упаковок лекарства, а в июне дополнительно закуплено еще 200. На данный момент эрибулин доступен не только в Иркутске, где имеется 180 упаковок, но и в филиалах диспансера в Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском, — рассказывают в Минздраве.