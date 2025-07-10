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В Иркутской области обеспечен запас препарата эрибулин для онкобольных

Минздрав региона прокомментировал ситуацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Минздрав Иркутской области прокомментировал ситуацию с препаратом эрубулин. На данный момент в Иркутском областном онкологическом диспансере (ИООД) лекарство применяется для лечения 18 пациентов, и его наличие находится под постоянным контролем.

— С начала 2025 года в медучреждение уже поступило 600 упаковок лекарства, а в июне дополнительно закуплено еще 200. На данный момент эрибулин доступен не только в Иркутске, где имеется 180 упаковок, но и в филиалах диспансера в Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском, — рассказывают в Минздраве.

Администрация ИООД регулярно анализирует потребность в препарате, чтобы обеспечить бесперебойное лечение пациентов. При возникновении вопросов или сложностей пациенты могут обратиться к руководству онкодиспансера. Врачи готовы предоставить необходимую информацию и помощь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина пытался провезти через таможню оружейные прицелы на 29 миллионов рублей.