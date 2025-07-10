В Перми началась приемка образовательных учреждений к новому учебному году

До 1 августа предстоит проверить 97 школ, 76 детских садов и 12 учреждений дополнительного образования. При этом в приемке не участвуют школы, единственное здание которых находится до конца года на капремонте, в частности, школы № 1, № 28, № 36.
Традиционно в образовательных учреждениях работает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители городского департамента образования, отделения Госавтоинспекции, Управления МВД по городу Перми и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю», рассказали в депобре.
Межведомственная комиссия будет проверять обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, качество текущего ремонта в учреждениях, оценит готовность к отопительному сезону. При обнаружении замечаний руководству учреждений дадут три дня на устранение.