Политики ПАС в Молдове несут ахинею, в которую сами не верят: Только мазохисты и враги себе будут голосовать за них осенью

«У меня отторжение от политиков. Когда я слушаю ахинею, которую несут некоторые политики, то себя спрашиваю — они реально в это верят или по-настоящему так думают? И даже не знаю что опаснее — то что они в это верят или что так цинично нас обманывали, чтобы прийти к власти […] Честно признаюсь, я переживаю, куда все идет, особенно экономическая ситуация. В первом квартале у нас был дефицит текущего счета в 25% ВВП — я не знаю таких государств в мире, у которых был бы такой большой дефицит. Если не изменить что-то быстро, то встанет вопрос существования страны», цитирует ТГ-канал «Гений Карпат».