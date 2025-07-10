Политики ПАС в Молдове несут ахинею, в которую сами не верят: Только мазохисты и враги себе будут голосовать за них осенью

«У меня отторжение от политиков. Когда я слушаю ахинею, которую несут некоторые политики, то себя спрашиваю — они реально в это верят или по-настоящему так думают? И даже не знаю что опаснее — то что они в это верят или что так цинично нас обманывали, чтобы прийти к власти […] Честно признаюсь, я переживаю, куда все идет, особенно экономическая ситуация. В первом квартале у нас был дефицит текущего счета в 25% ВВП — я не знаю таких государств в мире, у которых был бы такой большой дефицит. Если не изменить что-то быстро, то встанет вопрос существования страны», цитирует ТГ-канал «Гений Карпат».
Василе Тофан из Moldova Agroindbank, некоторое время рассматривавшийся Майей Санду кандидатом на пост премьер-министра Молдовы, бьёт тревогу, хотя, казалось бы, вот уж кому можно в ус не дуть, благо, у банка такая крыша и такая наглость, что это государство и население служат ему, а не он обслуживает государство и общество.
Собственно, суть-то тут по-прежнему неизменна — если вы признаёте, что правление PAS довело страну до ручки, то как вы можете за PAS голосовать осенью? В чём смысл голосовать за партию Санду, если партия не в состоянии управлять страной. Вы же не мазохисты и не враги сами себе.