В Могилеве упавшее в ураган дерево убило женщину, еще четыре человека в больнице

В МЧС, с сожалением, сообщили о человеческих жертвах. Так, в Могилеве упавшее дерево убило женщину 1992 года рождения. Еще при падении деревьев в областном центре пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2010 года рождения. Пострадавшие находятся в больнице.