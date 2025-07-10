В Могилеве упавшее в ураган дерево убило женщину, еще четыре человека в больнице

В Могилеве во время шквалистого ветра упавшее дерево убило женщину, еще трое взрослых и ребенок госпитализированы. Последствия прохождения грозового фронта на Могилевщине рассказали в пресс-службе МЧС.
Накануне мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
После энергетики сказали, что страшной была и ночь с 9 на 10 июля в Витебской и Могилевской областях, сильно досталось Могилеву.
В ночные часы 01.50 до 03.30 на Могилевщине проходил грозовой фронт с порывами ветра до 23 метров в секунду. В итоге в областном центре и населенных пунктах Могилевского района шквалистый ветер срывал крыши со зданий и валил деревья.
В МЧС, с сожалением, сообщили о человеческих жертвах. Так, в Могилеве упавшее дерево убило женщину 1992 года рождения. Еще при падении деревьев в областном центре пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2010 года рождения. Пострадавшие находятся в больнице.
Еще во время грозы произошло отключение четырех Воздушных линий электропередачи напряжением 110 киловольт из-за чего случилась аварийная остановка двух паровых котлов и турбогенераторов филиала «Могилевской ТЭЦ-2». К 05.45 утра работу ТЭЦ восстановили и возобновили подачу пара.
Гроза нанесла урон предприятию «Могилевхимволокно», где ветер повалил металлическую трубу установки сжигания отходов цеха. Упавшая труба повредила стену здания корпуса водоподготовки.
Главе МЧС Вадиму Синявскому о последствиях непогоды и актуальную ситуацию сообщили главы Витебского и Могилевского облуправлений МЧС. Организована работа территориальных комиссий по ЧС.
— Министр по чрезвычайным ситуация дал указания по реализации дополнительных мер оказанию помощи людям, пострадавшим от непогоды, и оперативному устранению последствий прохождения грозового фронта, — прокомментировали в пресс-службе.
МЧС продолжает мониторить ситуацию, все аварийные службы взаимодействуют друг с другом.
Тем временем энергетики продолжают устранять последствия непогоды и нового урагана 10 июля в Беларуси: «Более 60 населенных пунктов обесточены после непогоды на Витебщине и Могилевщине».
Еще в Минске несколько человек пострадали в ДТП маршрутки с троллейбусом на площади Победы.