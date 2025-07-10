В нижегородском метро снизили скорость из-за возможного проседания тоннеля

В нижегородском метро пассажиры обратили внимание на снижение скорости движения составов между станциями «Московская» и «Канавинская». Это связано с проведением проверки инфраструктуры участка пути, сообщает ИА «В городе Н» со ссылкой на МП «Нижегородское метро».
Движение в привычном режиме восстановят после завершения проверки.
Некоторые пассажиры высказывали предположение, что это связано с проседанием тоннеля ниже допустимых параметров. Однако специалисты пояснили, что подобные процессы являются естественными для метрополитена. Для контроля ситуации ведутся постоянные проверки состояния тоннелей.
— Регулярные обследования и диагностика позволяют выявлять такие участки на ранних стадиях и принимать меры по их устранению, — сообщили в администрации метрополитена.