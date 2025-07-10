В нижегородском метро снизили скорость из-за возможного проседания тоннеля

В нижегородском метро пассажиры обратили внимание на снижение скорости движения составов между станциями «Московская» и «Канавинская». Это связано с проведением проверки инфраструктуры участка пути, сообщает ИА «В городе Н» со ссылкой на МП «Нижегородское метро».