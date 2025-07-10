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Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 12 июля

Спиртное нельзя будет приобрести с 17.00 до 22.00.

В Иркутске 12 июля будет ограничена розничная продажа алкоголя в определенных местах. Действия приняты в связи с проведением Международного ралли «Шелковый путь — 2025» (16+). Об этом сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Приангарья, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ограничения введены на основании постановления правительства Иркутской области № 313-пп. Подчеркивается, что они не касаются заведений, оказывающих услуги общественного питания.

Согласно распоряжению заммэра Иркутска от 9 июля 2025 года, ограничение будет действовать с 17.00 до 22.00 на площади имени графа Сперанского, а также в радиусе 100 метров от этих мест.

Служба напоминает: продажа алкоголя, включая пиво и пивные напитки, на массовых мероприятиях — административное правонарушение. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, 28 июня, в День молодежи, в Иркутске также вводились временные ограничения на продажу алкоголя. Оно действовало с 08.00 до 23.00.