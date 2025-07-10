Туристы всё чаще выбирают для отдыха озёра Челябинской области

Ежегодно отдохнуть на челябинских озёрах приезжают тысячи жителей Южного Урала и соседних регионов, — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков. — Каждый выбирает отдых по душе: в палатке, на базе отдыха или арендованном доме. При этом важно, что путешественники всегда остаются на связи, могут воспользоваться необходимыми цифровыми услугами и связаться с близкими при помощи мобильного интернета. Средняя скорость передачи данных в наиболее популярных местах отдыха может достигать 50 Мбит/с, этого достаточного для того, чтобы отправить друзьям фото с отдыха или послушать любимую музыку онлайн.