Туристы всё чаще выбирают для отдыха озёра Челябинской области

Наибольшей популярностью у челябинцев этим летом, судя по трафику, пользуются следующие локации:
- озеро Кременкуль;
- озеро Увильды;
- озеро Калды;
- озеро Чебаркуль;
- озеро Тургояк.
Лидер прошлого года — озеро Увильды — уступил первое место, но этим летом по-прежнему входит в топ-3.
Самыми популярными днями для посещения южноуральских водоёмов стали 13 и 14 июня, выходные и праздничные дни. В эти даты на берегах озёр прокачали на 27% больше трафика, чем в обычный будний день. Отдыхающие активно звонят близким, общаются в мессенджерах и слушают музыку онлайн.
Интересуются челябинскими озёрами и путешественники из других регионов. Чаще других отдохнуть на водоёмы отправляются туристы из Свердловской области, Башкирии, Москвы и Московской области, Югры, Самарской области.
Ежегодно отдохнуть на челябинских озёрах приезжают тысячи жителей Южного Урала и соседних регионов, — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков. — Каждый выбирает отдых по душе: в палатке, на базе отдыха или арендованном доме. При этом важно, что путешественники всегда остаются на связи, могут воспользоваться необходимыми цифровыми услугами и связаться с близкими при помощи мобильного интернета. Средняя скорость передачи данных в наиболее популярных местах отдыха может достигать 50 Мбит/с, этого достаточного для того, чтобы отправить друзьям фото с отдыха или послушать любимую музыку онлайн.
В 2025 году телеком-оператор провёл модернизацию сети в регионе, которая затронула более 30 объектов. В частности, 4G-сигнал прокачали в Челябинске, Магнитогорске и Озёрске.