Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы всё чаще выбирают для отдыха озёра Челябинской области

Озёра Челябинской области стали пользоваться ещё большей популярностью среди местных жителей и путешественников из соседних регионов в летнем сезоне-2025. Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных, в июне объём потреблённого трафика вблизи водоёмов увеличился примерно на 10%. В тренде у жителей — отмечать праздники на лоне южноуральской природы вдали от городской тишины.

Источник: Pchela.News

Наибольшей популярностью у челябинцев этим летом, судя по трафику, пользуются следующие локации:

  • озеро Кременкуль;
  • озеро Увильды;
  • озеро Калды;
  • озеро Чебаркуль;
  • озеро Тургояк.

Лидер прошлого года — озеро Увильды — уступил первое место, но этим летом по-прежнему входит в топ-3.

Самыми популярными днями для посещения южноуральских водоёмов стали 13 и 14 июня, выходные и праздничные дни. В эти даты на берегах озёр прокачали на 27% больше трафика, чем в обычный будний день. Отдыхающие активно звонят близким, общаются в мессенджерах и слушают музыку онлайн.

Интересуются челябинскими озёрами и путешественники из других регионов. Чаще других отдохнуть на водоёмы отправляются туристы из Свердловской области, Башкирии, Москвы и Московской области, Югры, Самарской области.

Ежегодно отдохнуть на челябинских озёрах приезжают тысячи жителей Южного Урала и соседних регионов, — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков. — Каждый выбирает отдых по душе: в палатке, на базе отдыха или арендованном доме. При этом важно, что путешественники всегда остаются на связи, могут воспользоваться необходимыми цифровыми услугами и связаться с близкими при помощи мобильного интернета. Средняя скорость передачи данных в наиболее популярных местах отдыха может достигать 50 Мбит/с, этого достаточного для того, чтобы отправить друзьям фото с отдыха или послушать любимую музыку онлайн.

В 2025 году телеком-оператор провёл модернизацию сети в регионе, которая затронула более 30 объектов. В частности, 4G-сигнал прокачали в Челябинске, Магнитогорске и Озёрске.