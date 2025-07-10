В Омской области продолжаются поиски пропавшей 18-летней девушки

Местные жители откликаются на призыв помочь. Под публикацией волонтеров во «ВКонтакте» появились сообщения подписчиков: «Есть “Нива”, могу взять людей. Опыт в поисках есть, искали Колю под Тарой, ну и участник СВО», «Рекомендую посетить Окунево, там рядом очень и деревня туристическая, можно даже за помощь жить без денег — посмотрите там».