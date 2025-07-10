В Омской области продолжаются поиски пропавшей 18-летней девушки

Следственное управление СК РФ по Омской области продолжает расследование уголовного дела об исчезновении 18-летней Милены Акентьевой. Девушка пропала 18 мая около 6 утра, выйдя из дома своей подруги в селе Камышино-Воронежское.
12 и 13 июля в Муромцевском районе пройдут масштабные поиски с участием силовиков и волонтеров отряда «ЛизаАлерт». Работа будет осложнена из-за труднопроходимости болотистой местности. Добровольцам порекомендовали иметь при себе дождевики, запасную одежду, специальную обувь, запасы воды и еды.
«Понадобятся также вездеход, квадроцикл, болотоход. Если вы готовы помочь в поиске, свяжитесь с инфоргом отряда “Лиза Алерт” Еленой (Велена) по телефону 8960−998−83−36», — добавили в пресс-службе Следкома.
Местные жители откликаются на призыв помочь. Под публикацией волонтеров во «ВКонтакте» появились сообщения подписчиков: «Есть “Нива”, могу взять людей. Опыт в поисках есть, искали Колю под Тарой, ну и участник СВО», «Рекомендую посетить Окунево, там рядом очень и деревня туристическая, можно даже за помощь жить без денег — посмотрите там».
Напомним, ранее «КП Омск» подробно рассказала о пропавшей без вести юной жительнице региона.