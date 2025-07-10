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Дроны будут доставлять заказы в Нижнем Новгороде

Прошли первые тесты аэродоставки.

Источник: Правительство Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошло тестирование клиентской доставки с помощью аэрокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Аэродоставку решили испытать в Советском районе. Так, протестировали маршрут от пункта на ул. Баграмяна до постамата на ул. Бархатной. Разрабатывается еще несколько маршрутов. О работе дронов на других участках сообщат дополнительно.

Операторы дронов доставки носят одежду с логотипами разработчика аэрокурьеров — Clevercopter. Такая же надпись есть и на дронах. В будущем аэрокурьеров снабдят светосигнальным оборудованием для повышения видимости и идентификации.

Испытания стали возможны благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В тестировании оборудования участвовали АНО «Горький Тех» и онлайн-ритейлер «Самокат».