Дроны будут доставлять заказы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошло тестирование клиентской доставки с помощью аэрокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Аэродоставку решили испытать в Советском районе. Так, протестировали маршрут от пункта на ул. Баграмяна до постамата на ул. Бархатной. Разрабатывается еще несколько маршрутов. О работе дронов на других участках сообщат дополнительно.
Операторы дронов доставки носят одежду с логотипами разработчика аэрокурьеров — Clevercopter. Такая же надпись есть и на дронах. В будущем аэрокурьеров снабдят светосигнальным оборудованием для повышения видимости и идентификации.
Испытания стали возможны благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В тестировании оборудования участвовали АНО «Горький Тех» и онлайн-ритейлер «Самокат».