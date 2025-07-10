Бывший директор бюджетного учреждения в Башкирии ответит перед судом за хищение сотен тысяч рублей

В Балтачевском районе Башкирии предстанет перед судом бывший руководитель МБУ «Благоустройство». Экс-чиновника, как сообщают пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета республики, обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.
Согласно версии следствия, в 2022 году мужчина организовал схему хищения бюджетных средств. Он заключил фиктивный договор с трактористом своего же предприятия на содержание улиц села Старобалтачево на 78 тысяч рублей.
— Стороны договорились, что фактически какие-либо работы выполняться не будут, а полученные в счет оплаты денежные средства должны передаваться чиновнику. Бухгалтерия учреждения изготовила подложные документы о выполнении работ, — сообщает надзорное ведомство.
56 тысяч рублей были переведены на счет сестры чиновника, остаток получен наличными. Аналогичным способом, используя подложные документы о выполнении различных работ по благоустройству, обвиняемый получил от двух предпринимателей еще около 300 тысяч рублей.
Обвиняемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
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