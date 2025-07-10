В Крыму зафиксировали новый температурный максимум

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы сохраняется в Крыму, во вторник был установлен новый температурный максимум за более чем 100 лет наблюдений в Симферополе, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.