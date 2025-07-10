Жителям Самарской области предлагают 13 июля поехать на рыбалку на электропоезде

В Самарской области жителей приглашают отправиться на рыбалку на электропоезде! Пассажиры будут доставлены электропоездом от станции Самара до станции Золотой Бор, сообщают в пресс-службе.
Мероприятие состоится 13 июля в 08:30 рядом со станцией. Для участников мероприятия подготовили культурно-развлекательную программу: разнообразные игровые и конкурсные активности, а также квесты. Победитель рыболовного турнира получит приз, а все участники смогут насладиться яркими впечатлениями и вкусной ухой.
Скоростной электропоезд № 6332/6331 осуществит рейс по маршруту Самара — Золотой Бор, отбывая из начальной станции в 06:56 по местному времени и прибывая в пункт назначения в 08:12.
Напомним, ранее мы писали, что в областном центре пройдет конкурс для взрослой и детской аудитории «Книжное ГТО».
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