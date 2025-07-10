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Омичи в июне чаще всего летали в Москву и в Сочи

Информацией о воздушных путешествиях жителей Омской области поделились сотрудники омской воздушной гавани.

Источник: Комсомольская правда

Омский аэропорт назвал пять городов, куда чаще всего в июне летали омичи. Информация опубликована сегодня, 10 июля, в телеграм-канале организации.

Согласно данным омского аэропорта, пассажиропоток по самым популярным направлениям в июне выглядел следующим образом. Чаще всего омичи и гости города летали в Москву — самолеты из Омска перевезли за первый летний месяц 64,8 тысяч пассажиров. На втором месте расположился город Сочи — туда из Омска слетала 31 тысяча человек. Третье место по популярности занял Санкт-Петербург — его воздушным путем посетил 21 тысяча пассажиров. В Новосибирск из Омска слетали за июнь 9,8 тысяч человек. Пятое место у турецкого города Анталия — его, вылетая из Омска, посетили 4,9 тысяч пассажиров.

Ранее мы писали о задержках вылетов некоторых рейсов из омского аэропорта: 12 самолетов не вылетели вовремя из-за тумана.