Омичи в июне чаще всего летали в Москву и в Сочи

Согласно данным омского аэропорта, пассажиропоток по самым популярным направлениям в июне выглядел следующим образом. Чаще всего омичи и гости города летали в Москву — самолеты из Омска перевезли за первый летний месяц 64,8 тысяч пассажиров. На втором месте расположился город Сочи — туда из Омска слетала 31 тысяча человек. Третье место по популярности занял Санкт-Петербург — его воздушным путем посетил 21 тысяча пассажиров. В Новосибирск из Омска слетали за июнь 9,8 тысяч человек. Пятое место у турецкого города Анталия — его, вылетая из Омска, посетили 4,9 тысяч пассажиров.