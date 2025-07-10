Корь наступает: в Приморье госпитализирован подросток с жаром под 40

В Приморье зафиксирован новый случай заболевания корью — по словам медиков Уссурийской центральной городской больницы, причиной стала отсутствие профилактических прививок. 16-летний подросток, не получивший вакцину, был госпитализирован в инфекционный стационар, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) медучреждения.
До этого юноша отдыхал с родителями в Москве, где, предположительно, и произошло заражение. По прошествии инкубационного периода (до 21 дня) появились типичные симптомы: высокая температура (до 40 °C), слабость, сыпь.
По словам медиков, состояние пациента на момент поступления было средней степени тяжести. Подростку оказывается вся необходимая медицинская помощь, наблюдается положительная динамика.
Медики акцентируют внимание: подростки и взрослые переносят корь тяжелее детей, болезнь часто сопровождается осложнениями. В условиях роста заболеваемости специалисты настоятельно призывают родителей не отказываться от вакцинации.
Напомним, в конце июня в Минздраве Приморья рассказали о зарегистрированных завозных случаях кори. Отмечалось, что всплеск заболеваемости связан с сезонной миграцией населения, включая туристические поездки и командировки.