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Корь наступает: в Приморье госпитализирован подросток с жаром под 40

Врачи призывают родителей не игнорировать вакцинацию.

В Приморье зафиксирован новый случай заболевания корью — по словам медиков Уссурийской центральной городской больницы, причиной стала отсутствие профилактических прививок. 16-летний подросток, не получивший вакцину, был госпитализирован в инфекционный стационар, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) медучреждения.

До этого юноша отдыхал с родителями в Москве, где, предположительно, и произошло заражение. По прошествии инкубационного периода (до 21 дня) появились типичные симптомы: высокая температура (до 40 °C), слабость, сыпь.

По словам медиков, состояние пациента на момент поступления было средней степени тяжести. Подростку оказывается вся необходимая медицинская помощь, наблюдается положительная динамика.

Медики акцентируют внимание: подростки и взрослые переносят корь тяжелее детей, болезнь часто сопровождается осложнениями. В условиях роста заболеваемости специалисты настоятельно призывают родителей не отказываться от вакцинации.

Напомним, в конце июня в Минздраве Приморья рассказали о зарегистрированных завозных случаях кори. Отмечалось, что всплеск заболеваемости связан с сезонной миграцией населения, включая туристические поездки и командировки.