В Тофаларию добавят авиарейсы по просьбе жителей

Во время рабочей поездки депутатов в Нижнеудинский район жители Тофаларии обратились с важной просьбой — увеличить количество авиарейсов. На встрече присутствовали председатель Заксобрания Александр Ведерников, его заместитель Наталья Дикусарова, депутаты Тимур Сагдеев и Елена Крыжановская, а также мэр района Анатолий Крупенев. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.
Как пояснил глава района, в 2025 году на авиаперевозки пассажиров и грузов в населенные пункты Тофаларии выделено 103,9 миллиона рублей. Этих средств хватит примерно на 115 рейсов, что меньше, чем в предыдущем году.
— Мы осознаем, что ваша территория имеет особый статус, и транспортное сообщение для вас критически важно. Обязательно займемся этим вопросом. Уверен, губернатор нас поддержит, — заверил жителей Александр Ведерников.
Уже после встречи спикер обсудил ситуацию с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Глава региона поручил правительству найти возможность для увеличения числа авиарейсов в отдаленные поселки Тофаларии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Минздрав Приангарья прокомментировал ситуацию с препаратом эрубулин. На сегодняшний день в областном онкологическом диспансере лекарство применяется для лечения 18 пациентов, и его наличие находится под постоянным контролем.