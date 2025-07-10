Сильный ветер и пыльная буря накроют Ростовскую область 10 июля

Сильный ветер с пыльной бурей ожидаются в Ростовской области днем 10 июля. Об этом предупреждают синоптики и спасатели МЧС.
По прогнозу, пыльная буря местами накроет юг и восток региона.
Ветер при этом будет преимущественно восточным и юго-восточным 7−12 м/с, временами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха составит +34−39, а во второй половине поднимется до +40−42 градусов.
Напомним, во время пыльных или по-другому песчаных бурь ветер разносит частицы почвы и остатки удобрений. Это опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
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