Лучшее вузовское общежитие выбрали в Беларуси

«Конкурсы подобного рода играют значительную роль в совершенствовании условий проживания студентов и развитии студенческого соуправления. Наши эксперты имели возможность воочию увидеть, какой на самом деле является жизнь студентов. Безусловно, в общежитии должно быть все необходимое для комфортного проживания студентов и их результативной учебы. Сегодня в принципе таких подходов должны придерживаться учебные заведения. Общежития давно перестали быть местом просто проживания учащихся. Это место для полезного отдыха, коммуникации студентов. Здесь каждый может найти занятие по интересам. Мы видим, что администрации учреждений образования прикладывают немало усилий, чтобы преобразить общежития, находя при этом возможность для неформального общения со студентами, — рассказала председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович. — Следует подчеркнуть, что и сами студенты не остаются в стороне и подключаются к работе по созданию комфортных условий в общежитии. Это оборудование мест не только для отдыха, но и многофункционального пространства для развития, совместной деятельности, коммуникации и самореализации в выбранной профессии, творчестве, спорте».