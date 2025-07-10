Лучшее вузовское общежитие выбрали в Беларуси

Ежегодно Белорусский профсоюз работников образования и науки выступает инициатором проведения республиканского конкурса на лучшее общежитие среди высших учебных заведений или колледжей. В этом году в конкурсе приняло участие 19 учреждений образования. В финал вышли 7.
Среди критериев оценки — санитарное состояние, безопасность проживания, внешний вид и чистота помещений и прилегающей территории, наличие и наполнение зон для отдыха и развития, проведения различных мероприятий и др. Оценивается и степень участия первичной профсоюзной организации в заселении студентов в общежитие и улучшении условий их проживания.
Лучшим по мнению жюри (представители отраслевого профсоюза, Министерства образования, Республиканского института высшей школы и Республиканского волонтерского центра) стало общежитие № 7 Полоцкого государственного университета имени Ефросинии Полоцкой. Здесь создано собственное интерактивное пространство, которое соответствует увлечениям и предпочтениям студентов, — можно смотреть фильмы, играть в настольные и активные игры, заниматься творчеством и учебой. На втором месте — общежитие № 2 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Его особенность в том, что каждый этаж имеет свою тематику, которая отвечает интересам и потребностям учащихся. Третье место заняло общежитие № 2 Барановичского государственного университета. Здесь также своя атмосфера и уют: на этажах созданы лаунж-зоны, а стены расписаны самими ребятами. Примечательным для членов жюри стал музей, созданный по инициативе студентов.
«Конкурсы подобного рода играют значительную роль в совершенствовании условий проживания студентов и развитии студенческого соуправления. Наши эксперты имели возможность воочию увидеть, какой на самом деле является жизнь студентов. Безусловно, в общежитии должно быть все необходимое для комфортного проживания студентов и их результативной учебы. Сегодня в принципе таких подходов должны придерживаться учебные заведения. Общежития давно перестали быть местом просто проживания учащихся. Это место для полезного отдыха, коммуникации студентов. Здесь каждый может найти занятие по интересам. Мы видим, что администрации учреждений образования прикладывают немало усилий, чтобы преобразить общежития, находя при этом возможность для неформального общения со студентами, — рассказала председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович. — Следует подчеркнуть, что и сами студенты не остаются в стороне и подключаются к работе по созданию комфортных условий в общежитии. Это оборудование мест не только для отдыха, но и многофункционального пространства для развития, совместной деятельности, коммуникации и самореализации в выбранной профессии, творчестве, спорте».
Поддержка студенческих общежитий и их советов является важной составляющей работы отраслевого профсоюза. Кроме того, на постоянной основе проходят и мониторинги соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации зданий и создания условий для безопасного и комфортного проживания студентов, анализируется эффективность взаимодействия администраций университетов, первичных профсоюзных организаций и студенческих советов общежитий, а также всесторонне поддерживаются молодежные инициативы.
В следующем году в конкурсной программе будут участвовать общежития колледжей.