В Уфе разработают проект планировки исторического центра

В апреле этого года на совещании в мэрии Уфы обсудили второй этап реконструкции улицы Октябрьской революции. На встрече представили в том числе концепцию развития территории проектирования. В квартале планируется построить спортивные и детские площадки, амфитеатр, автостоянку, открытый кинотеатр и музей. Мэрия намерена привлечь инвестора для создания креативного кластера.