В Алуште отключили свет

В Алуште произошло аварийное отключение. Из-за этого переулок Перекопский оказался обесточенным. Света также нет на прилегающих улицах и переулках. Кроме того, электричество отключили и в Лучистом. А в Семидворье остались без света переулок Пограничный, а также прилегающие к нему улицы и переулки.