В Алуште отключили свет

В четверг, 10 июля, Алушта и два села частично остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
В Алуште произошло аварийное отключение. Из-за этого переулок Перекопский оказался обесточенным. Света также нет на прилегающих улицах и переулках. Кроме того, электричество отключили и в Лучистом. А в Семидворье остались без света переулок Пограничный, а также прилегающие к нему улицы и переулки.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа», — говорится в сообщении.