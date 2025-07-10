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В Алуште отключили свет

Алушта и два села частично остались без электричества 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 10 июля, Алушта и два села частично остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В Алуште произошло аварийное отключение. Из-за этого переулок Перекопский оказался обесточенным. Света также нет на прилегающих улицах и переулках. Кроме того, электричество отключили и в Лучистом. А в Семидворье остались без света переулок Пограничный, а также прилегающие к нему улицы и переулки.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа», — говорится в сообщении.