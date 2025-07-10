Волга в Самарской области 10 июля прогрелась почти до +24

В условиях устойчивой жаркой погоды вода в реке заметно прогревается, что фиксируется на различных участках водохранилищ.
Самара. По состоянию на 10 июля уровень воды в районе Самары удерживается на отметке около 28,5 метра — это сопоставимо с прошлогодними показателями. Однако температура воды за несколько дней поднялась примерно на 1 градус и сейчас превышает 22.
Тольятти. В районе Тольятти уровень воды самый высокий — около 53 метров, что соответствует среднегодовым значениям. Температура воды здесь достигла почти 24, увеличившись за пару дней почти на 2 градуса.
Сызрань. У берегов Сызрани наблюдается самый тёплый участок Волги в регионе — вода прогрелась до 23,8 °C. Уровень воды стабилен и держится чуть выше 28 метров.
Напомним, ранее мы писали, что в Самарской области сегодня, 10 июля будет очень жарко — до +35 градусов.