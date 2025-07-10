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Волга в Самарской области 10 июля прогрелась почти до +24

Специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС» продолжают публиковать актуальные данные о состоянии Волги в Самарской области.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 757 мм рт. ст. +24°

В условиях устойчивой жаркой погоды вода в реке заметно прогревается, что фиксируется на различных участках водохранилищ.

Самара. По состоянию на 10 июля уровень воды в районе Самары удерживается на отметке около 28,5 метра — это сопоставимо с прошлогодними показателями. Однако температура воды за несколько дней поднялась примерно на 1 градус и сейчас превышает 22.

Тольятти. В районе Тольятти уровень воды самый высокий — около 53 метров, что соответствует среднегодовым значениям. Температура воды здесь достигла почти 24, увеличившись за пару дней почти на 2 градуса.

Сызрань. У берегов Сызрани наблюдается самый тёплый участок Волги в регионе — вода прогрелась до 23,8 °C. Уровень воды стабилен и держится чуть выше 28 метров.

Напомним, ранее мы писали, что в Самарской области сегодня, 10 июля будет очень жарко — до +35 градусов.