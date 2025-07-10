В Казахстане начнут строить дороги из золы и шлаков

План включает комплекс мер по вовлечению техногенных минеральных образований в инфраструктурные проекты. Это не только позволит снизить стоимость строительства, но и сократит экологическую нагрузку, отметили специалисты.
Переработанные отходы можно эффективно использовать в дорожной отрасли. Они по качеству не уступают традиционным материалам. Государство экономит, предприятия избавляются от отходов, экология выигрывает.
Использование техногенных материалов в строительстве уже давно практикуется в ряде стран. Казахстан делает шаг в том же направлении. Однако для полноценной реализации инициативы необходимы изменения в законодательстве, в том числе закрепление стандартов на применение переработанных материалов.
Учёные и эксперты подчёркивают: предприятиям переработки отходов следует предусмотреть налоговые льготы и механизмы поддержки, чтобы инициатива стала реальной и устойчивой.
В Павлодарской и Карагандинской областях запущена оценка техногенных отходов, накопленных на предприятиях. На основе данных будет сформирован перечень рекомендуемых материалов, который войдёт в Единую базу дорожно-строительных материалов Казахстана.
Почему это важно:
- снижение затрат на дорожные проекты;
- утилизация промышленных отходов;
- экономия природных ресурсов;
- развитие рынка переработки;
- снижение экологического ущерба.