В Ленинском округе Омска зашкалил уровень сероводорода в воздухе

9 июля передвижная эколаборатория работала в Советском округе Омска. Поводом стали жалобы горожан на возможное загрязнение атмосферы в вечернее время. Пробы отобрали в штиль на улице Мамина-Сибиряка, опасной концентрации вредных веществ не выявили. Однако нарушения обнаружили в другой локации.
Сегодня, 10 июля, ПДК сероводорода оказался превышенным в Ленинском округе. Об этом свидетельствуют показатели, зарегистрированные на стационарном посту по адресу: улица Чайковского, 2. В Обь-Иртышском управлении ГМС уточнили, что максимальная концентрация химического соединения составила 2,5 ПДК — 0,02 мг/м³.
На других автоматизированных точках наблюдений в регионе превышений допустимых норм не выявлено.