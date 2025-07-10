В Ленинском округе Омска зашкалил уровень сероводорода в воздухе

9 июля передвижная эколаборатория работала в Советском округе Омска. Поводом стали жалобы горожан на возможное загрязнение атмосферы в вечернее время. Пробы отобрали в штиль на улице Мамина-Сибиряка, опасной концентрации вредных веществ не выявили. Однако нарушения обнаружили в другой локации.