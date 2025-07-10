Концерт Дженнифер Лопес в Казахстане: организаторы забрали у перекупщиков более 1000 билетов

Мы хотим, чтобы зритель увидел, насладился концертом, чтобы приехал турист, но мы против того, чтобы перекупщики зарабатывали на нас космические гонорары. Потому что каждый из вас, кто когда-либо сталкивался с таким концертом, ты видишь цену номинальную на билете условно 50 тыс., а тебе говорят, что нужно за билет заплатить 150 тыс. Наверное, это какие-то вопросы вызывает, что это какой-то теневой рынок, это какая-то неправильная бизнес-модель. Почему и как он забрал эти билеты? То есть мы минимизировали это на концерте J.Lo, и эта работа будет также продолжена не только на концерте Backstreet Boys, но и на последующих концертах.