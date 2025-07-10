Житель Кумертау обнаружил в погребе своего гаража неожиданного гостя

Как пояснили в ГК ЧС, в жаркий летний период змеи часто ищут укрытие в прохладных местах, включая подвалы, сараи и другие хозяйственные постройки. Специалисты призывают граждан сохранять спокойствие при встрече с пресмыкающимися, не пытаться их ловить или уничтожать, а также ограничить доступ домашних животных к месту обнаружения змеи.