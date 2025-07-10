Житель Кумертау обнаружил в погребе своего гаража неожиданного гостя

Сегодня, 10 июля, житель башкирского города Кумертау обнаружил змею в погребе своего гаража. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Прибывшие к мужчине сотрудники ведомства аккуратно вытащили пресмыкающееся, после чего выпустили ее в естественную среду обитания вдали от жилых районов.
Как пояснили в ГК ЧС, в жаркий летний период змеи часто ищут укрытие в прохладных местах, включая подвалы, сараи и другие хозяйственные постройки. Специалисты призывают граждан сохранять спокойствие при встрече с пресмыкающимися, не пытаться их ловить или уничтожать, а также ограничить доступ домашних животных к месту обнаружения змеи.
В случае обнаружения змеи в жилых или хозяйственных помещениях необходимо незамедлительно обратиться в экстренные службы.
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