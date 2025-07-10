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Между Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Автобусное сообщение между Запорожской областью и Республикой Крым дополнилось новым регулярным рейсом Мелитополь — Ялта, сообщает пресс-служба Росавтотранса.

«С 10 июля запланировано выполнение регулярных рейсов из Запорожской области в Республику Крым по установленному межрегиональному маршруту регулярных пассажирских автобусных перевозок “г. Мелитополь — г. Ялта”, — говорится в сообщении.

Рейс отправляется ежедневно из Мелитополя в 13:00 и прибывает в Ялту в 19:00. Промежуточная остановка — автостанция «Восточная» в Симферополе (17:10).

В конце июня начал курсировать автобус рейсом Алчевск (ЛНР) — Евпатория, следующий через Симферополь, Судак, Феодосию, Красный Луч и Луганск.

Ранее сообщалось, что в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга. Из Симферополя автобус отправляется по понедельникам в 19:00 и прибывает в Санкт-Петербург в среду в 08:00.