Между Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобус

«С 10 июля запланировано выполнение регулярных рейсов из Запорожской области в Республику Крым по установленному межрегиональному маршруту регулярных пассажирских автобусных перевозок “г. Мелитополь — г. Ялта”, — говорится в сообщении.
Рейс отправляется ежедневно из Мелитополя в 13:00 и прибывает в Ялту в 19:00. Промежуточная остановка — автостанция «Восточная» в Симферополе (17:10).
В конце июня начал курсировать автобус рейсом Алчевск (ЛНР) — Евпатория, следующий через Симферополь, Судак, Феодосию, Красный Луч и Луганск.
Ранее сообщалось, что в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга. Из Симферополя автобус отправляется по понедельникам в 19:00 и прибывает в Санкт-Петербург в среду в 08:00.