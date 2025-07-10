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Самарский совет ветеранов СВО будет сотрудничать с местным вузом

Речь идет о бесплатной юридической помощи вернувшимся со спецоперации военнослужащим и их близким.

Речь идет о бесплатной юридической помощи вернувшимся со спецоперации военнослужащим и их близким. Подробностями поделились представители горадминистрации.

Сотрудничать будут местный совет ветеранов СВО и Самарский государственный экономический университет.

«В рамках соглашения работа будет идти регулярно. Важно, чтобы юридическая помощь была максимально доступной для бойцов СВО и их семей», — сказал мэр Иван Носков.

Подключат опытных преподавателей и студентов вуза, которые входят в юрклинику учебного заведения со штатом свыше 110 специалистов. Поддержку будут оказывать очно и онлайн.

«Бойцы могут обратиться к нам за консультацией по вопросам выплат и льгот, трудоустройства, оформления документов. В перспективе, помимо бесплатной юридической помощи, подумаем о волонтерстве, взаимодействии по молодежной политике. Возможно — о патронаже над маломобильными ветеранами», — уточнил директор института права СГЭУ Сергей Бортников.

Отдельно стороны поговорили об адаптивном спорте, расширения возможностей санаторно-курортного лечения, содействии с поиском работы, патриотическом воспитании вместе с «Движением Первых».

Ранее Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан по вопросам поддержки ветеранов СВО.

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