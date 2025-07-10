Энергетики Ростовской области из-за жары перешли на режим повышенной готовности

Энергетики Ростовской области перешли на режим повышенной готовности из-за прогноза о жаре до +42 градусов. Об этом сообщают донские власти.
В особом режиме специалисты будут работать с 10 по 13 июля. К этой моменту в регионе уже усилен контроль за работой энергообъектов, были приняты дополнительные меры пожарной безопасности.
Наиболее пристальное внимание уделяется энергоснабжению социально значимых и инфраструктурных объектов. Подачу электричества могут обеспечить с помощью 184 резервных источников питания общей мощностью 7,3 МВт.
В готовности сейчас находятся 237 бригад «Ростовэнерго» (1416 человек и 505 единиц спецтехники), а также 118 бригад «Донэнерго» (373 человек и 196 единиц техники).
О перебоях электричества и повреждениях энергообъектов можно сообщать по телефонам диспетчерских служб энергокомпаний.