Фантазер из Швамбрании: как жил и творил писатель Лев Кассиль

Лев Кассиль по праву считается одним из классиков советской детской литературы, творцом идейных смыслов для юных граждан СССР. В своих произведениях он не налегал на идеологию — не воспевал «подвиг» Павлика Морозова, не призывал, как Аркадий Гайдар, пионеров к поиску шпионов и бдительности или, как Сергей Михалков, к искоренению отдельных бытовых недостатков. Кассиль делал упор на просвещение, науку и спорт, то есть ориентировал юных читателей на то лучшее, что могла им дать (и охотно давала!) советская власть. К примеру, он выступил инициатором праздника Неделя детской книги, который впервые состоялся в 1943 году. Сейчас в это трудно поверить, но издательская деятельность в годы войны в стране активно продолжалась и развивалась.