Фантазер из Швамбрании: как жил и творил писатель Лев Кассиль

120 лет со дня рождения писателя Льва Кассиля, автора детской и юношеской литературы, исполняется 10 июля. На его книгах выросло не одно поколение советских людей.
Лев Абрамович Кассиль прожил яркую, хотя и не очень длинную жизнь, в течение которой неизменно следовал мудрому совету Маяковского: «Не отворачивайся от газеты, Кассильчик!». Кассиль был превосходным журналистом, а в числе изданий, с которыми он сотрудничал, была и «Вечерняя Москва».
К тому же он был знатоком и пропагандистом спорта и здорового образа жизни. Его страстью и увлечением стал футбол. В понимании тонкостей и глубинной сущности этой игры сравниться с ним не могли даже признанные профессионалы. Вся страна смотрела вышедший на экраны в 1937 году фильм «Вратарь», одним из авторов сценария которого был Лев Кассиль, а музыку сочинил Исаак Дунаевский. Ловко ловивший летящие с баржи арбузы, а потом ставший «вратарем республики» Антон Кандидов в исполнении Григория Плужника превратился в народного героя.
Уже в те годы будущий патриарх детской литературы Корней Чуковский ценил в Кассиле талант рассказчика, умение создавать живые и яркие образы: «Кассиль умеет зажечь читателя, увлечь его, заставить поверить в свои слова».
Кассиль уцелел в годы Большого террора, когда был расстрелян его брат Иосиф — «Оська», второй главный герой самой известной книги писателя «Кондуит и Швамбрания». Кассиль, как мог, хлопотал за брата и его отправленную в лагерь жену, но безуспешно. Итогом стал 20-летний запрет на переиздание романа. Зато после войны писатель получил Сталинскую премию по литературе, был избран в Академию педагогических наук.
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Лев Кассиль по праву считается одним из классиков советской детской литературы, творцом идейных смыслов для юных граждан СССР. В своих произведениях он не налегал на идеологию — не воспевал «подвиг» Павлика Морозова, не призывал, как Аркадий Гайдар, пионеров к поиску шпионов и бдительности или, как Сергей Михалков, к искоренению отдельных бытовых недостатков. Кассиль делал упор на просвещение, науку и спорт, то есть ориентировал юных читателей на то лучшее, что могла им дать (и охотно давала!) советская власть. К примеру, он выступил инициатором праздника Неделя детской книги, который впервые состоялся в 1943 году. Сейчас в это трудно поверить, но издательская деятельность в годы войны в стране активно продолжалась и развивалась.
Корифеи детской литературы: Лев Кассиль, Сергей Михалков, Николай Носов, Валентин Катаев, Борис Заходер — не только работали на фронтах как военкоры, но и вели большую общественную работу — встречались с читателями, внушали им веру в грядущую победу. В военное время Кассиль выступал в воинских частях, школах, на радио, оборонных заводах. После войны возглавил комиссию по детской литературе в Союзе писателей СССР, вел семинар в Литературном институте.
У детской литературы в СССР богатые традиции. В стране выходили всесоюзные, республиканские и областные детские журналы: «Пионер», «Юный натуралист», «Юный техник», «Мурзилка» (в 1941—1942 годах Кассиль был ответственным редактором этого издания), «Веселые картинки», «Костер», «Искорка» и так далее. Тираж «Пионерской правды» достигал 10 миллионов экземпляров. Лучшие произведения отечественных авторов печатались в газете с продолжением. Юные читатели, можно сказать, жили литературой, где добро побеждало зло, взрослые (за редким исключением) оказывались мудрыми защитниками и наставниками, смелость и отвага были нормой жизни, а торжеству справедливости не могли помешать временные трудности и обстоятельства.
Повести Льва Кассиля «Кондуит» и «Швамбрания», объединенные позже в одну, в творчестве писателя стоят особняком и по своей психологической глубине, искренности отличаются от других его произведений — романов «Ход белой королевы», «Великое противостояние», «Ранний восход», сборников рассказов «Человек, шагнувший к звездам», «Про жизнь совсем хорошую».
Фрагменты из «Кондуита и Швамбрании» с подачи Маяковского начали публиковаться в 1927 году в журнале «Новый ЛЕФ», хотя ничего «левого» и тем более «фронтового» в повести Льва Кассиля не было. Книга легла на душу читателям не столько из-за красот романтической страны под названием Швамбрания, сколько за талантливое описание трагического раздвоения детских душ Лельки и Оськи (Льва Кассиля и его брата) между уходящей натурой старого, уютного и сытного («фунт сахара стоил пятнадцать копеек») мира и наступающей натурой мира нового.
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Автор, конечно, пытался с помощью юмора, иронии, точных житейских наблюдений смягчить страх героев от происходящих в России в предреволюционные и революционные годы событий: «Театр в то время походил на вокзал. Спектакли опаздывали как поезда». Но жестокую правду жизни было не спрятать. Швамбрания стала для героев романа укрытием от жестокой, как писал Кассиль, справедливости революции: голода, тифа, мобилизаций и грабежей.
Тема детей, проживающих альтернативную жизнь в вымышленном государстве, стала с его подачи книгообразующей в детской литературе: это и «Республика ШКИД» Пантелеева и Белых, и «Президент Каменного острова» Вильяма Козлова, и «Повесть об Атлантиде» Юрия Томина, и другие произведения. «Играть интересно только в то, чего сейчас нет», — заметил как-то Кассиль.
В жизни и творчестве он всегда стремился к новому, неожиданному, интересному. «Народ у нас, конечно, тяжеловат, — вспоминал Кассиль слова сказочника Бажова в статье “Дорогое имячко”. — Исторически сложился такой характер. Жизнь такая была. Особые условия. Рубеж между Европой и Азией, между вольницей и каторгой. Но уж если вас тут полюбят, то уж знайте — это навсегда».
Кассиль на примере собственной жизни знал эту «тяжеловатость» и как мог — через красоту спорта, тонкое понимание футбола, игру и фантазии — внушал юным читателям «легкость», пробуждал в них «чувства добрые», звал к работе над собой. За это они его и любили. Вениамин Каверин писал, что Кассиль «…обладает редким даром рассказывать о самых обыденных вещах так, что они кажутся необыкновенными». На родине писателя, в городе Энгельсе (бывшей Покровской слободе) Саратовской области, Льву Кассилю установлен памятник под названием «Фантазер». В этом же городе на улице имени писателя есть сквер «Швамбрания».
Экранизации произведений.
Кондуит (1935): художественный фильм снят по первой части повести «Кондуит и Швамбрания», Вратарь (1936): картина создана по повести «Вратарь республики», Брат героя (1940): по мотивам повести «Черемыш», Синегория (1946): экранизация повести «Дорогие мои мальчишки», Улица младшего сына (1962): снят по одноименной повести Льва Кассиля и Макса Поляновского, Ход белой королевы (1971): художественная лента создана по одноименной повести писателя, Великое противостояние (1974): картина снята по мотивам одноименной повести, Будьте готовы, Ваше высочество! (1978): фильм снят по одноименной повести.
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