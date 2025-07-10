В Норильске состоялась церемония награждения выдающихся граждан

Губернатор подчеркнул, что Норильск является опорным городом не только для Красноярского края, но и для всей страны, и эта опора заключается в людях, активно участвующих в развитии заполярной столицы. Он добавил, что благодаря решениям Президента и совместным усилиям различных уровней власти город обретает новое лицо. Михаил Котюков выразил уверенность в успешной реализации программы реновации Норильска, отметив важность слаженной работы для будущего страны. В завершение он поздравил всех с наступающим Днем города и юбилеем компании «Норникель».