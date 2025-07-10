В Норильске состоялась церемония награждения выдающихся граждан

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и Губернатор Красноярского края Михаил Котюков приняли участие в торжественной церемонии награждения, которая прошла в Норильске. Мероприятие было приурочено ко Дню города, Дню металлурга и 90-летию компании «Норникель».
В ходе церемонии Анатолий Серышев вручил государственные награды и поощрения Президента РФ 12 жителям Норильска, которые достигли значительных успехов в своей трудовой и общественной деятельности. Среди награжденных оказались Наталья и Евдоким Уксусниковы, удостоенные медали ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Полпред отметил, что их труд способствует укреплению мощи России.
Губернатор Михаил Котюков вручил награды более 20 жителям города. Награжденные получили знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги», юбилейный почетный знак «90 лет Красноярскому краю», звания «Заслуженный работник промышленности Красноярского края», а также почетные грамоты и благодарности главы региона. Среди них были сотрудники градообразующих предприятий, а также представители сферы культуры, правопорядка, транспорта и ЖКХ.
Губернатор подчеркнул, что Норильск является опорным городом не только для Красноярского края, но и для всей страны, и эта опора заключается в людях, активно участвующих в развитии заполярной столицы. Он добавил, что благодаря решениям Президента и совместным усилиям различных уровней власти город обретает новое лицо. Михаил Котюков выразил уверенность в успешной реализации программы реновации Норильска, отметив важность слаженной работы для будущего страны. В завершение он поздравил всех с наступающим Днем города и юбилеем компании «Норникель».