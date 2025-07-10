В Волгограде Андрей Бочаров анонсировал благоустройство пруда в парке Героев-лётчиков

— Надо завершить развитие этой территории. Долго мы подступали к пруду, это сложный объект, учитывая, что там бьют родники и постоянно пополняется объем воды. Но понимаем прекрасно, что нужно и эту территорию благоустроить, — подчеркнул глава региона.