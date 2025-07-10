Выявлен дисбаланс во взаимодействиях сетей нейронов в мозге детей с аутизмом

В частности, исследователи обнаружили, что у детей-аутистов были заметно слабее развиты связи внутри сети когнитивного контроля. Чем слабее они были, тем труднее ребенку давались задачи, связанные с контролем поведения и переключением внимания. При этом исследователи обнаружили, что развитие аутизма сопровождалось усилением связей между сетью когнитивного контроля и сенсомоторной сетью, что сопровождается развитием сложностей во взаимодействии с другими людьми и в социальном поведении.