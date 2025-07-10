«Приехала с мужем на рыбалку». СК: упавшее дерево убило молодую женщину на берегу Днепра в Могилеве

В Следственном комитете раскрыли подробности гибели женщины на рыбалке в Могилеве. Трагедия произошла ночью 10 июля. Когда в регионе разыгрался небывалый ураган.
В МЧС ранее сказали, что в Могилеве упавшее в ураган дерево убило женщину, еще четыре человека попали в больницу при падении деревьев в областном центре.
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства гибели могилевчанки. Выяснилось, что примерно в 02.00 ночи ветер стал валить деревья в районе речного порта на Днепре.
В этот момент там оказалась супружеская пара. Накануне 32-летняя женщина с мужем приехали на рыбалку. Когда разыгралась гроза, супруги сели под дерево и укрылись пледом. Сильный ветер повалил дерево на них.
Прибывшие спасатели МЧС подняли дерево, женщина была без сознания. Ее реанимировали, но спасти не сомгли, прибывшие врачи скорой помощи констатировали ее смерть.
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели женщины, — прокомментировали в СК.
А еще мы писали, что мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
Тем временем энергетики продолжают устранять последствия непогоды и нового урагана 10 июля в Беларуси: «Более 60 населенных пунктов обесточены после непогоды на Витебщине и Могилевщине».