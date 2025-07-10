Стал известен первый хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Как ранее писал «МК-Урал», в прошлом году Екатеринбург отметил 301-летие со дня основания города. В Историческом сквере прошло множество мероприятия, среди них — выставка ретроавтомобилей, Международный фестиваль духовых оркестров, городская свадьба, финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» и другие. В 22:00 в акватории Городского пруда запустили праздничный салют.