Стал известен первый хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Об этом сообщает городской портал Е1. Вход на концерт для горожан будет свободным.
Мот — артист лейбла Black Star, его настоящее имя — Матвей Мельников. Среди популярных композиций: «Абсолютно все», «Капкан», «Когда мужчина влюблен».
Концерт рэпера состоится на улице Архангела Михаила 16 августа. Информация о выступлении уже появилась в гастрольном графике на официальном сайте исполнителя.
Напомним, что в этом году Екатеринбург отметит 302-летие. Праздник по сложившейся традиции состоится в третью субботу августа.
В Историческом сквере пройдет множество мероприятия, среди них — выставка ретроавтомобилей, Международный фестиваль духовых оркестров, городская свадьба, финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» и другие. В 22:00 в акватории Городского пруда запустят праздничный салют.
Как ранее писал «МК-Урал», в прошлом году Екатеринбург отметил 301-летие со дня основания города. В Историческом сквере прошло множество мероприятия, среди них — выставка ретроавтомобилей, Международный фестиваль духовых оркестров, городская свадьба, финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» и другие. В 22:00 в акватории Городского пруда запустили праздничный салют.