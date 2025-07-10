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Стал известен первый хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

На празднике в честь Дня города в Екатеринбурге состоится концерт рэпера Мота.

Об этом сообщает городской портал Е1. Вход на концерт для горожан будет свободным.

Мот — артист лейбла Black Star, его настоящее имя — Матвей Мельников. Среди популярных композиций: «Абсолютно все», «Капкан», «Когда мужчина влюблен».

Концерт рэпера состоится на улице Архангела Михаила 16 августа. Информация о выступлении уже появилась в гастрольном графике на официальном сайте исполнителя.

Напомним, что в этом году Екатеринбург отметит 302-летие. Праздник по сложившейся традиции состоится в третью субботу августа.

В Историческом сквере пройдет множество мероприятия, среди них — выставка ретроавтомобилей, Международный фестиваль духовых оркестров, городская свадьба, финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» и другие. В 22:00 в акватории Городского пруда запустят праздничный салют.

Как ранее писал «МК-Урал», в прошлом году Екатеринбург отметил 301-летие со дня основания города. В Историческом сквере прошло множество мероприятия, среди них — выставка ретроавтомобилей, Международный фестиваль духовых оркестров, городская свадьба, финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» и другие. В 22:00 в акватории Городского пруда запустили праздничный салют.